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رياضة

أمير مرتضى: من حق رئيس الزمالك التباهي بنجاحاته مع النادي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:35 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
أكد أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه من حق مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء التباهي بما حققه من نجاحات داخل النادي.

وأضاف أمير مرتضي منصور خلال لقائه بفضائية " النهار"، :" إذا قرر مرتضي منصور عدم المشاركة في انتخابات الزمالك القادمة سيترك النادي في حالة مادية ورياضية جيدة للغاية.

وتساءل أمير مرتضي منصور بقوله:" هل من يأتي عقب رحيل مرتضي منصور لديه نفس القدرات لجلب حقوق النادي".

وأكد أن أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نشيط منذ لحظة تواجده في مجلس الدكتور كمال درويش رئيس الزمالك السابق .

وأوضح أمير مرتضي أن السويسري جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك هو من رفض التجديد مع الفريق لإشتياقة للعودة من جديد للعمل في الخليج.
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