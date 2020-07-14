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أخبار العالم

الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى محاور شرق مصراتة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء، عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة للجيش الوطني الليبي إلى محاور شرقي مدينة مصراتة الليبية. 

ورحب مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، فيما دعا إلى تضافر الجهود بين ليبيا ومصر؛ بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا. 


ودعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية، للتدخل؛ لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين. 


وأكد مجلس النواب الليبي، أن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب، وعائدات النفط، وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون؛ مطلب شرعي لجميع أبناء الشعب الليبي. 


ومن ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن القوات الليبية تواصل مهامها في محاربة الإرهاب وإنهاء الجريمة.
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