محافظ الغربية يتفقد امتحانات الثانوية العامة بكفر الزيات وبسيون.. صور

حرص محافظ الغربية ، على متابعة لجان الثانوية العامة، وكذلك الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بلجان إمتحانات شهادة الثانوية العامة .

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تابع محافظ الغربية إجراءات دخول الطلاب للجان الامتحانات بداية من المرور ببوابات التعقيم وخضوعهم لقياس درجة الحرارة ، واستلام الكمامة الطبية وواقيات الاحذية والوجه والقفزات.

وجاء ذلك بمدارس الجمهوريه الرسمية للغات ومدرسه بسيون الإعداديه بنات ومدرسه التحرير الابتدائية ببسيون، ومدرسه الشهيد محمد لاشين الثانويه بين ومدرسه التجاره المشتركة .

كما استمع محافظ الغربية خلال الجوله لشكوى احد عمال الخدمات المعاونة بمدرسة بسيون الاعدادية بنات يتضرر من كثرة العمل .

كما وجه المخافظ بالتواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم لبحث امكانيه التعاقد مع عماله باليوميه لسد العجز الموجود بالمدارس من الخدمات المعاونة .

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