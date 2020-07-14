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تعليم

محافظ الغربية يتفقد امتحانات الثانوية العامة بكفر الزيات وبسيون.. صور

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:45 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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أحمد على

حرص  محافظ الغربية ، على متابعة لجان الثانوية العامة، وكذلك الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بلجان إمتحانات شهادة الثانوية العامة .

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تابع محافظ الغربية إجراءات دخول الطلاب للجان الامتحانات بداية من المرور ببوابات التعقيم وخضوعهم لقياس درجة الحرارة ، واستلام الكمامة الطبية وواقيات الاحذية والوجه والقفزات.

وجاء ذلك بمدارس الجمهوريه الرسمية للغات ومدرسه بسيون الإعداديه بنات ومدرسه التحرير الابتدائية ببسيون، ومدرسه الشهيد محمد لاشين الثانويه بين ومدرسه التجاره المشتركة .

كما استمع محافظ الغربية  خلال الجوله لشكوى احد عمال الخدمات المعاونة  بمدرسة بسيون الاعدادية بنات يتضرر من كثرة العمل .

كما وجه المخافظ بالتواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم لبحث امكانيه التعاقد مع عماله باليوميه لسد العجز الموجود بالمدارس من الخدمات المعاونة .

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محافظ الغربية يتفقد امتحانات الثانوية العامة بكفر الزيات وبسيون.. صور
محافظ الغربية يتفقد امتحانات الثانوية العامة بكفر الزيات وبسيون.. صور
محافظ الغربية يتفقد امتحانات الثانوية العامة بكفر الزيات وبسيون.. صور
محافظ الغربية يتفقد امتحانات الثانوية العامة بكفر الزيات وبسيون.. صور
محافظ الغربية يتفقد امتحانات الثانوية العامة بكفر الزيات وبسيون.. صور
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