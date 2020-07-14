محافظ الغربية يتفقد امتحانات الثانوية العامة بكفر الزيات وبسيون.. صور

حرص محافظ الغربية ، على متابعة لجان الثانوية العامة، وكذلك الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بلجان إمتحانات شهادة الثانوية العامة .
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تابع
محافظ الغربية إجراءات دخول الطلاب للجان الامتحانات بداية من المرور ببوابات التعقيم
وخضوعهم لقياس درجة الحرارة ، واستلام الكمامة الطبية وواقيات الاحذية والوجه والقفزات.
وجاء
ذلك بمدارس الجمهوريه الرسمية للغات ومدرسه بسيون الإعداديه بنات ومدرسه التحرير الابتدائية
ببسيون، ومدرسه الشهيد محمد لاشين الثانويه بين ومدرسه التجاره المشتركة .
كما
استمع محافظ الغربية خلال الجوله لشكوى احد
عمال الخدمات المعاونة بمدرسة بسيون الاعدادية
بنات يتضرر من كثرة العمل .
كما
وجه المخافظ بالتواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم لبحث امكانيه التعاقد مع عماله
باليوميه لسد العجز الموجود بالمدارس من الخدمات المعاونة .
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