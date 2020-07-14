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مرأة

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تثير الجدل على إنستجرام

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:51 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جريئة.
وظهرت بها نسرين طافش، ببنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، مرتدية معه بلوزة جذابة باللون الأبيض، ومكشوفة من البطن لتبرز عن جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش فى الماكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت أحمر الشفاة باللون البيج الغامق الذى يتناسب مع ظهورها.

واختارت مجموعة من الإكسسوارات ذهبية اللون التى تبرز جمال إطلالتها حول الرقبة.

كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تخطف الأنظار.
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