بنت الدراما السورية.. نسرين طافش: مين ميحبش مصر

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وأضافت الفنانة نسرين طافش ، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنها لن تقبل البطولة المُطلقة على حساب العمل نفسه، قائلة: «ما يهمنيش تكون بطولة مُطلقة والسلام»، منوهة إلى أن هذا لن يجعلها تتنازل عن المحتوى القيمي والفني والإبداعي الموجود في النص والمشروع.





وأشارت نسرين طافش ، إلى أن اهتمامها بأن تشارك في عمل هادف سواء كان بطولة جماعية أو مُطلقة، لافتة إلى أن هدفها من هذا هو ان يحقق العمل نجاحًا ويراه الجمهور ويستمتعون به ويتعلمون منه ويتفاعلون معه.





وأعربت «طافش» عن سعادتها من النجاح في مصر، وحب الجمهور المصري لها، مؤكدة أنها تبادل المصريين نفس الحب، وتعشق مصر قبل أن تبدأ العمل فيها، لافتة إلى أنها حزينة للتأخر في العمل بمصر، وأنه كان يعرض عليها العمل بأفلام ومسلسلات مصرية منذ أكثر من 10 سنوات، لكنها كانت مشغولة بحياتها والعمل في سوريا.





وأكدت نسرين طافش، على فخرها بأنها ابنة الدراما السورية، وأن حلم التنوع الذي يراود الفنان جعلها تتنوع في أكثر من دراما عربية، مؤكدة أن مصر هوليوود الشرق وحلم أي فنان يسعى نحوه، قائلة: «مين ما يحبش يشتغل في مصر والشهرة والنجاح في مصر اللي له نكهة وطعم تاني».