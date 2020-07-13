حاسة إن جمالك يعقد؟.. تعرف على رد نسرين طافش

من جهة أخرى، تقوم حاليا الفنانة نسرين طافش بالتحضير لمسلسلها الجديد الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان ماجد المصرى وهو بعنوان "الوجه الاخر"، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الايام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه خارج الموسم الرمضاني.





مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.



