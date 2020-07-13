حاسة إن جمالك يعقد؟.. تعرف على رد نسرين طافش

كثيرًا ما تبهر الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها على انستجرام، بإطلالاتها وجمالها ورشاقتها، فكان لها رد فعل مفاجئ بسؤالها عن هذه الجزئية، في سؤال كان نصه: «حاسة بجمالك وشايفة ان جمالك يعقد ويسببلك مشاكل مع زميلاتك؟؟».
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وأجابت الفنانة نسرين طافش، في تصريح خاص لـ صدى البلد، في حيرة قائلة: «والله مش عارفة .. ما بفكرش في الموضوع ده ومعنديش إجابة كاملة ليه بصراحة بس إن الله جميل يحب الجمال»، مشيرة إلى أن الجمال نعمة يمكن أن يحسد عليها الشخص.
وأضافت نسرين طافش، أن هناك أشباء أخرى تُحسد عليها غير الجمال، مثل (الابتسامة والنجاح ومحبة الناس والاجتهاد والصحة)، لافتة إلى أنها تركز في عملها أكثر من الإنشغال بمثل هذه الأشياء.
من جهة أخرى، تقوم حاليا الفنانة نسرين طافش بالتحضير لمسلسلها الجديد الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان ماجد المصرى وهو بعنوان "الوجه الاخر"، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الايام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه خارج الموسم الرمضاني.
مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.
المسلسل ينتمى الى نوعية اعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية حيث يتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الاخر لكل شخصية.