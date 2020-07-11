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فن

ممكن تتجوزي راجل بـ كرش؟.. نسرين طافش تكشف مواصفات شريك حياتها

السبت 11/يوليه/2020 - 11:25 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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سعيد فراج
قالت الفنانة نسرين طافش، إنها لا ترفض الزواج، لكنها تنظر إليه بمنظور خاص، قائلة: «الجواز حاجة حلوة، وأنا بحب المشروع ده، وإني أعمل عائلة»، مشيرة إلى أن الزواج ليس غاية مطلقة لديها: «مش الغاية إني أتجوز والسلام». 


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وأوضحت نسرين طافش، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الزواج بالنسبة لها اختيارا، ويجب أن يكون صحيحًا أولًا، مؤكدة أنها عندما تجد الإنسان الذي يستحقها، وجدير بحبها وإخلاصها ووفائها والتزامها ومشاعرها وعواطفها؛ لن تتردد في الموافقة عليه.
 

وأشارت نسرين طافش، إلى أنه يجب أن يوجد بينها وبين شريك حياتها، انسجام روحي وفكري، وأن لديها مواصفات خاصة تبحث عنها، ولن تتردد في قبول شخص تنطبق عليه هذه المواصفات، لافتة إلى أنها في الفترة الحالية تركز على عملها الفني فقط. 


وحول مواصفات شريك أحلامها، أوضحت نسرين طافش، أنها مواصفات شخصية أكثر منها شكلية، فالشخصية هي أن يكون شخصا ناجحا يتمتع بالثقة بالنفس، لأنها ناجحة، لذا تريده ناجحًا ومنجزًا في حياته، وألا يكون لا شئ في حياته قد حققه، في الوقت الذي تكون حققت هي كل شئ، فهذا ليس توازنًا في العلاقة. 


وأضافت «طافش» أنها تبحث عن الكرم ضمن الصفات الشخصية، لافتة إلى أنه ليس المقصود الكرم المادي، ولكن الكرم في العواطف بـ (التعبير والحنية والحب والإحتواء)، هذا بالإضافة إلى الذكاء وتحديد أهدافه جيدًا، وتحقيق ذاته. 


وحول المواصفات الشكلية، أوضحت نسرين، أنها تحب الاستايل العربي أو اللاتيني، وليس الغربي، فقالت: «مش عايزاه أشقر وبعيون ملونه وبشرة بلوندية». 


وبممازحتها حول إمكانية الزواج من رجل ببطن ممتلئ (كرش)، أجابت نسرين طافش: «الشكل مش هو الأساس .. لكن ممكن أطلب منه يلعب رياضة ويهتم بلياقته البدنية مثلي»، مشيرة إلى أنها لن ترفضه بسبب «الكرش» لا سيما إن كانت مواصفاته جيدة، فستحبه، لكنها ستشجعه على نسف الكرش.
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