استمتعت بـ الحظر.. نسرين طافش تكشف كيف قضت الفترة السابقة





وأضافت نسرين طافش ، في تصريح لـ صدى البلد، إنها كانت تحتاج إلى التفاصيل الروتينية البسيطة التي نقوم بها، مشيرة إلى أنها قضت تلك الفترة في الطبخ وممارسة الرياضة بالمنزل، لافتة إلى أن ساعات التصوير الطويلة كانت تحرمها من ممارسة الرياضة.





وأشارت "طافش"، أنها كانت تحتاج إلى تهدئة «ريتم» حياتها، الذي كان سريعًا بسبب العمل الفني المتواصل، منوهة أنها استثمرت أيضًا تلك الفترة في القراءة، والاستفادة ببرنامج التنمية الذاتية التي قدمته، باستضافة المدربين والأطباء في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على انستجرام، خلال فترة الحظر.









وشددت، على شعورها بأهمية التنمية الذاتية في الوطن العربي، من المحيط إلى الخليج، خلال فترة الحظر، لافتة إلى أنها كانت أفضل فترة لمساعدة الناس، الماكثين في البيوت ومتابعتهم للسوشيال ميديا.









من جهة أخرى، تقوم حاليا الفنانة نسرين طافش بالتحضير لمسلسلها الجديد الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان ماجد المصرى وهو بعنوان "الوجه الاخر"، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الايام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه خارج الموسم الرمضاني.









مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

المسلسل ينتمى الى نوعية اعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية حيث يتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الاخر لكل شخصية.

