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أخبار البلد

بـ 4 محافظات.. الزراعة: تخصيص 19 ألف فدان للاستثمار الداجني بالمناطق الصحراوية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:14 م
الإستثمار الداجني
الإستثمار الداجني
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شيماء مجدى
اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تخصيص 19 الف فدان لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، في 9 مواقع بالمناطق الصحراوية بمحافظات قنا ، الوادي الجديد ، الأقصر ، شمال سيناء 

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أعلن عن الموافقة على اقامة مشروعات الانتاج الداجني، وتضمين المواقع التسعة، ضمن خريطة التنمية لأراضي الدولة، وانه تم عمل المخطط العام لكل موقع من المواقع المشار اليها بحيث يتضمن أعداد المزارع والعنابر والطاقة الإنتاجية المستهدفة وقطاع الإنتاج الداجني المخطط استيعابه بكل موقع وكذا المساحات اللازم تخصيصها كأبعاد وقائية للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على المواقع الإنتاجية خالية من الأوبئة . 

وأضاف القصير ان الهدف من التخطيط تعظيم الإستفادة من مساحات الأراضي من خلال اقامة مشروعات انتاجية متكاملة تشمل أكثر من قطاع انتاج بسلسلة الإنتاج الداجني مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج والحد من انتشار الأمراض والحفاظ على تلك المناطق الصحراوية خالية من الأمراض من خلال ترك مساحات من الأراضي كأبعاد وقائية بين مواقع الإنتاج مع امكانية استغلال تلك المواقع في زراعات غيرجاذبة للطيور وغير شرهه للمياه.
ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ان محافظة قنا، يتبعها عدد أربع مواقع، هي المراشدة ، بمساحة 6602 فدان، حيث تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف يشغل المشروع مساحة 5560 فدان بالإضافة الى مساحة 1282 فدان تستغل كبعد وقائي، وموقع اخر بالمراشدة ، بمساحة 8421 فدان ينقسم الى جزئين :الجزء الأول يتضمن موقع شركة قنا للدواجن ،والتي قد سبق دراسة مشروعها للإنتاج الداجني الزراعي المتكامل وتمت دراسة و موافقة اللجان الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية الخاصة بالمشروع ، وتم بناءً على ذلك الإتفاق المبدئي بين محافظة قنا و شركة قنا للدواجن لإقامة مشروع داجني زراعي متكامل على مساحة 2474 فدان بالإضافة الى مساحة البعد الوقائي وتبلغ 1286 فدان وتم تضمين مخطط مشروع الشركة ضمن تخطيط المواقع التسعة والتي تم عرضها تمهيدا لصدور قرارفخامة السيد رئيس الجمهورية بتخصيصها. 
واوضح ان مشروع شركة قنا للدواجن يشتمل على مزارع أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ، محطة بيوجاز ، زراعة نبات الجوجوبا.
أما الجزء الباقي من الموقع ويقع على مساحة 3146 فدان بالإضافة الى حصة البعد الوقائي بمساحة 1275 فدان فقد تم تخطيطه كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف.

وأضاف الصياد ان الموقع الثالث بمنطقة غرب قوص ، بمساحة 25 فدان، ويتم استغلاله في اقامة محطة بدارى تسمين، والرابع بمنطقة غرب قنا ، بمساحة 26.5 فدان ، ويتم استغلاله في اقامة محطة بدارى تسمين.

وتابع ان محافظة الوادى الجديد، يتبعها موقعين، الاول بواحة باريس ، بمساحة 981 فدان ، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف ويقع على مساحة 786 فدان بالإضافة الى مساحة165 فدان بعد وقائي، والثاني ايضا بواحة باريس ، بمساحة 1847 فدان تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف ويقع على مساحة 1460 فدان بالإضافة الى مساحة357 فدان بعد وقائي .
واضاف ان هناك موقع أيضا بمنطقة الحسنة بمحافظة شمال سيناء بمساحة 96.7 فدان، وتم التخطيط المبدئي للموقع ليشتمل على محطة انتاج بدارى تسمين، لافتا الى انه يتبع محافظة الأقصر موقعين، الاول في أرمنت ، بمساحة 499 فدان، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات انتاج بدارى تسمين ملحق بها مجزر آلى ومصنع أعلاف، والثاني في اسنا ، بمساحة 624 فدان، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات انتاج بدارى تسمين ملحق بها مجزر آلى ومصنع أعلاف.
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