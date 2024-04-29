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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم فاروق يوجه رسالة لحمزة المثلوثي بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية| تفاصيل

صدى البلد

أشاد هيثم فاروق، لاعب الزمالك السابق، بأداء نجم دفاع الفريق الأبيض أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية. 

وكتب عبر أكس: “سلام إلي تاج الرجولة ومصدر الأمان في دفاع نادي الزمالك  نفتخر بوجودك في القلعة البيضاء .يعيشك ‏المثلوثي إبن تونس الخضرا.هاكا هو”. 

تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

 

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

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