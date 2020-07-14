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برلمان

أسامة الشاهد: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يقلل الضغط على الدولار

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:36 م
المهندس أسامة الشاهد،
المهندس أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية
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حسن رضوان
أكد المهندس أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الأهمية الاقتصادية لتحويل السيارات من البنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن ذلك يوفر على الدولة العملة الصعبة التي يتم بها استيراد البنزين، في مقابل استغلال الوفرة من الغاز الطبيعى.

وأوضح في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مصر تستورد البنزين بالعملة الصعبة، بما يحمل الدولة أعباء كبيرة، وفي نفس الوقت لدينا وفرة من الغاز الطبيعي، وبالتالي فإن الاعتماد على الغاز الطبيعي في تموين السيارات يقلل الضغط على الدولار، ويحقق فائدة كبيرة للاقتصاد، لاسيما مع العدد الكبير للسيارات المتوقع إحلالها والتي قد تصل لأكثر من مليون سيارة.

وفيما يتعلق بالسيارات القديمة، أوضح الشاهد، أن وزارة الصناعة مع الوزارات المعنية، تعمل على إحلالها ومنذ فترة الحكومة بدأت بإحلال سيارات الأجرة والميكروباص، لافتا إلى أن هناك خطة لتحويل حوالي 147 ألف سيارة من سولار وبنزين إلى غاز خلال 3 سنوات، بخلاف الإحلال الكامل لنحو ٢٤٠ ألف سيارة ميكروباص، تعمل الحكومة على تنفيذها بنظام سداد ميسر.
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