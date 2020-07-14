أسامة الشاهد: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يقلل الضغط على الدولار

أكد المهندس أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الأهمية الاقتصادية لتحويل السيارات من البنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن ذلك يوفر على الدولة العملة الصعبة التي يتم بها استيراد البنزين، في مقابل استغلال الوفرة من الغاز الطبيعى.





وأوضح في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مصر تستورد البنزين بالعملة الصعبة، بما يحمل الدولة أعباء كبيرة، وفي نفس الوقت لدينا وفرة من الغاز الطبيعي، وبالتالي فإن الاعتماد على الغاز الطبيعي في تموين السيارات يقلل الضغط على الدولار، ويحقق فائدة كبيرة للاقتصاد، لاسيما مع العدد الكبير للسيارات المتوقع إحلالها والتي قد تصل لأكثر من مليون سيارة.



