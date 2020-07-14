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فن

نجمة مصر الأولى .. محمود قاسم يكشف تفاصيل كتاب سينما نبيلة عبيد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:51 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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أحمد إبراهيم
كشف الناقد محمود قاسم عن بعض تفاصيل كتاب "سينما نبيلة عبيد" الذى اعلنته عنه نجمة مصر الاولى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وقال محمود قاسم فى تصريح لـ "صدى البلد" : قاربت على الانتهاء من كتابة كتاب "سينما نبيلة عبيد" و لم يتبق لى سوى فصل واحد وبعدها يكون الكتاب جاهزا للطبع. 

واضاف محمود قاسم : الكتاب يطرح عدد كبير من افلام الفنانة نبيلة عبيد وتحديدا 60 عملا ولعل من ابرزهم "ومازال التحقيق مستمرا" و"كشف المستور" و يرصد الكتاب فترة توهج نبيلة عبيد فى السينما ومنافستها للفنانة نادية الجندى. 

يذكر ان اخر اعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة" والذى شارك فى بطولته نادية الجندى وهالة فاخر واخراج وائل احسان.   
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