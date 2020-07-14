900 حالة كتير.. لجنة كورونا للمتعافين: متوقفوش العلاج منعا للتجلطات

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إنه علينا ان نتفائل ولكن يكون التفاؤل حذر وعلينا الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي .

وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" ما زال رقم 900 حالة مصابة في اليوم رقم كبير ولا نتمنى أن نراه مجددا وعلينا الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية ".





وتابع حسام حسني :" بعض الدول لا يوجد بها اي مراعاة للإجراءات الاحترازية وقد تتعرض إلى هجمة او موجدة ثانية من فيروس كورونا ".





واكمل حسام حسني :" نحن نسابق الزمن من أجل توافر دواء شافي من فيروس كورونا وبروتوكول مصر لعلاج المصابين جيد ".





ولفت حسام حسني :" اي مريض متعافى من فيروس كورونا نحذره من التهابات الرئة لان مناعة الرئة ضعيفة ومن المحتمل أن تحدث تجلطات على الشريان الرئوي وعلى مريض كورونا ألا يتوقف عن العلاج وعليه أن يستمر على عدد من الأدوية مع الإرشاد الطبي ".



