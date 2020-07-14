AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

900 حالة كتير.. لجنة كورونا للمتعافين: متوقفوش العلاج منعا للتجلطات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:17 م
كورونا
كورونا
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه  علينا ان نتفائل ولكن يكون التفاؤل حذر وعلينا الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي .
 
وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة "  دي إم سي "، :"  ما زال رقم 900 حالة مصابة في اليوم رقم كبير ولا نتمنى أن نراه مجددا وعلينا الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية ".

وتابع حسام حسني :"   بعض الدول  لا يوجد بها اي مراعاة للإجراءات  الاحترازية وقد تتعرض إلى هجمة او موجدة ثانية من فيروس كورونا ".

واكمل حسام حسني :" نحن نسابق الزمن من أجل توافر دواء شافي من فيروس كورونا وبروتوكول مصر  لعلاج المصابين  جيد ".

ولفت حسام حسني :"  اي مريض متعافى من فيروس كورونا نحذره من التهابات الرئة لان  مناعة الرئة ضعيفة ومن المحتمل أن تحدث تجلطات على الشريان الرئوي وعلى مريض كورونا ألا  يتوقف عن العلاج وعليه أن يستمر على عدد من الأدوية مع الإرشاد الطبي ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس لجنة مكافحة كورونا: نتائج العلاج بالبلازما جيدة.. ونخشى من أسبوع ما قبل العيد.. فيديو

رئيس لجنة مكافحة كورونا: الكمامات ليست عيبا ولا نطالب المصريين بـ «بدع».. وهذا موعد نهاية الفيروس

أصعب حالة مرت على الجراحين.. تفاصيل عملية زرع الرئة لمريضة كورونا في أمريكا

الصحة: فيروس كورونا أصبح ضعيفًا ولكن تراخي المواطنين سبب انتشاره.. فيديو

فيديوجراف.. طريقة علاج مرض كاواساكي

رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي بسبب مرض آخر

ترشيحاتنا

وزيري يكشف تفاصيل اكتشاف أثري يرجع إلى العصر البطلمي بـ الهضبة الصحراوية

هل يتأثر الغاز الطبيعي المنزلي بمنطقة حريق خط أنابيب البترول .. صدى البلد يكشف

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

ضبط سيدة خمسينية بالإسماعيلية لنشرها فيديوهات جنسية على المواقع الإباحية

بعد اصابته بـ جلطة ..أسرة مكرم محمد أحمد لـ صدى البلد : حالته مستقرة

وزير البترول يصل إلى موقع حريق خط مازوت طريق الإسماعيلية

AdvertisementS

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

الداخلية تناشد المواطنين الابتعاد عن طريق الإسماعيلية الصحراوي

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

شاهد .. حريق ضخم يلتهم عشرات السيارات بطريق الإسماعيلية .. فيديو

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

شكرا لكل من انتقد.. طارق يحيى يعلن رحيله عن برنامج زملكاوي

هل يتأثر الغاز الطبيعي المنزلي بمنطقة حريق خط أنابيب البترول .. صدى البلد يكشف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بماكياج أورنج.. سارة الشامي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة .. شاهد

على الأسكوتر.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

392 Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept.. شاهد وحش الصحراء