أخبار الزمالك | رحيل طارق يحيي عن القناة .. وحمزة المثلوثي طوق النجاة لخطط كارتيرون .. رفض عودة حميد أحداد

كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي سعيد وهبي، أن ناديه اتخذ كافة الخطوات السليمة في أزمته مع الزمالك بشأن لاعب الفريق الأبيض المعار إلى الفريق المغربي حميد أحداد.
كشفت العديد من التقارير التونسية مؤخرًا، عن تعاقد نادي الزمالك مع المدافع التونسي حمزة المثلوثي، ولم يتبقى سوى الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي من جانب مسؤولي الزمالك.
كشف طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن حبه لعمله في مجال الإعلام الرياضي وبالتحديد في قناة نادي الزمالك، وصدور بعض "الإفيهات" التي جعلته حديث السوشيال ميديا.
أكد طارق يحيى، المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، انتهاء تجربته مقدمًا لبرنامج "زملكاوي" المذاع بشكل يومي على قناة "الزمالك".