AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الزمالك | رحيل طارق يحيي عن القناة .. وحمزة المثلوثي طوق النجاة لخطط كارتيرون .. رفض عودة حميد أحداد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:56 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم،الثلاثاء  مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:



كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي سعيد وهبي، أن ناديه اتخذ كافة الخطوات السليمة في أزمته مع الزمالك بشأن لاعب الفريق الأبيض المعار إلى الفريق المغربي حميد أحداد.




كشفت العديد من التقارير التونسية مؤخرًا، عن تعاقد نادي الزمالك مع المدافع التونسي حمزة المثلوثي، ولم يتبقى سوى الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي من جانب مسؤولي الزمالك.





كشف طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك،  عن حبه لعمله في مجال الإعلام الرياضي وبالتحديد في قناة نادي الزمالك، وصدور بعض "الإفيهات" التي جعلته حديث السوشيال ميديا.




أكد طارق يحيى، المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، انتهاء تجربته مقدمًا لبرنامج "زملكاوي" المذاع بشكل يومي على قناة "الزمالك".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 أسباب تعرقل الرجاء عن شراء حميد أحداد من الزمالك

الزمالك يكشف عن صفقات الانتقالات الصيفية..تفاصيل

كارتيرون تواصل بنفسه مع حمزة المثلوثي نجم الصفاقسي لـ ضمه للزمالك.. تفاصيل

صحفي تونسي يكشف مفاوضات الزمالك مع المثلوثي وحقيقة رحيل كارتيرون.. فيديو

أجانب الزمالك.. من الأقرب للرحيل في الموسم المقبل؟.. الأرقام تجيب

وكيل حميد أحداد يكشف موقف اللاعب النهائى من اللعب أمام الزمالك.. خاص

ترشيحاتنا

انتشال جثة نجمة أمريكية غارقة في بحيرة منذ 5 أيام

حريق ضخم بخط مازوت بالعاشر يتسبب في شلل مروري على الطريق الدائري.. صور

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

نشرة المرأة والصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا في مصر.. ومعلومات عن مواد تفرزها المناعة لمحاربته

محافظة القاهرة: تفحم 31 سيارة وإصابة 7 في حريق خط البترول بطريق الإسماعيلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل تفشي كورونا.. الصحة تكشف عن 5 طرق للحفاظ على صحة القلب

بإطلالة من الخمسينيات .. مي عمر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة

بعد اعتراف جادا لـ ويل سميث.. استشاري صحة نفسية يكشف عن 6 أسباب تدفع الزوجة للخيانة