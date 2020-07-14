عباس شراقي: قرار ملء سد النهضة لن يكون قبل نهاية سبتمبر.. فيديو

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن قرار ملء سد النهضة والتخزين لن يكون قبل نهاية سبتمبر وليس الآن.







وأضاف "شراقي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، أن هناك ممرا بمنتصف سد النهضة الإثيوبي لمرور مياه الأمطار والفيضان.





وتابع أن الجزء الأوسط من السد كان يمرر المياه بسهولة عندما كان ارتفاعه 40 مترا وعرضه 120 مترا العام الماضي، وإثيوبيا زادت ارتفاعه 20 مترا أخرى، إضافةً إلى وجود 4 فتحات تمرر المياه طوال العام.







وأوضح أن الأعوام الماضية كان الممر الأوسط من السد يحجز حوالي مليار متر مكعب، وبعد زيادة ارتفاعه أصبح يحجز كميات تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، وهي الكمية التي تحتاج إليها إثيوبيا للتخزين.





وأشار إلي أن عندما تنخفض الأمطار في سبتمبر سيصبح أمام إثيوبيا خيار تمرير الـ 5 مليارات متر مكعب عبر الفتحات الأربعة أو غلق الفتحات واستمرار التخزين.



