خبير: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي مرحلة الفقر المائي

قال الدكتور هاني سويلم أستاذ المياه والتنمية المستدامة بجامعة أخن بألمانيا، إن هناك عدة نقاط خلافية بشأن سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.
وأضاف سويلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الفريق المصري الذى يقوم بالتفاوض في ملف سد النهضة، وضع 3 سيناريوهات للتعامل مع الجفاف.
وأشار إلى أن السودان لديها قلق من التغيرات اليومية بشأن ملف المياه في سد النهضة.
وأكد أن مصر تحتاج إلى 110 مليار متر مكعب لتخطي مرحلة الفقر المائي، مضيفا أنه يتم استيراد محاصيل زراعية يمكن زراعتها في مصر وتحتاج مياه.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى البحث عن موارد جديدة للمياه مع الزيادة السكانية الطاقة الجديدة والمتجددة محور هام فى تنمية مواد المياه.