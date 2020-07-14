خبير: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي مرحلة الفقر المائي

قال الدكتور هاني سويلم أستاذ المياه والتنمية المستدامة بجامعة أخن بألمانيا، إن هناك عدة نقاط خلافية بشأن سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.





وأضاف سويلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الفريق المصري الذى يقوم بالتفاوض في ملف سد النهضة، وضع 3 سيناريوهات للتعامل مع الجفاف.





وأشار إلى أن السودان لديها قلق من التغيرات اليومية بشأن ملف المياه في سد النهضة.





وأكد أن مصر تحتاج إلى 110 مليار متر مكعب لتخطي مرحلة الفقر المائي، مضيفا أنه يتم استيراد محاصيل زراعية يمكن زراعتها في مصر وتحتاج مياه.





وأشار إلى أن هناك حاجة إلى البحث عن موارد جديدة للمياه مع الزيادة السكانية الطاقة الجديدة والمتجددة محور هام فى تنمية مواد المياه.