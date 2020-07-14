AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي مرحلة الفقر المائي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:08 م
نهر النيل
نهر النيل
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور  هاني سويلم  أستاذ المياه والتنمية المستدامة بجامعة أخن بألمانيا، إن هناك عدة نقاط خلافية بشأن سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.

وأضاف  سويلم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الفريق المصري الذى يقوم بالتفاوض في ملف سد النهضة، وضع 3 سيناريوهات للتعامل مع الجفاف.

وأشار إلى أن السودان لديها قلق من التغيرات اليومية بشأن ملف المياه في سد النهضة.

وأكد أن مصر تحتاج إلى 110 مليار متر مكعب  لتخطي مرحلة الفقر المائي، مضيفا أنه يتم استيراد محاصيل زراعية يمكن زراعتها في مصر وتحتاج مياه.

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى البحث عن موارد جديدة للمياه مع الزيادة السكانية الطاقة الجديدة والمتجددة محور هام  فى تنمية مواد المياه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تخاطب مجلس الأمن وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة.. العنت الإثيوبي يهدد السلم والاستقرار الإقليميين.. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي.. وأديس أبابا تماطل مجددا

تخرق القانون الدولي.. إثيوبيا: قرار ملء سد النهضة لا رجعة فيه

سد النهضة.. لعبة بنوك المياه فى حوض النيل.. كتاب جديد يكشف سيناريوهات البيع والخصخصة للنهر

لا نستطيع التنازل عن حقنا في الحياة.. ماذا تريد مصر من مفاوضات سد النهضة؟.. وزير الري الأسبق يجيب

أستاذ موارد مائية: ملء خزان سد النهضة قد يصل إلى 74مليار متر مكعب ..فيديو

خبير مائي يطالب بسرعة التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا قبل ملء خزان سد النهضة .. فيديو

ترشيحاتنا

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

الصحة: إتاحة خدمات الإسعاف عبر تطبيق صحة مصر قريبا

بالأبيض المميز .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

توقف خدمة واتسآب في مصر والعالم بسبب عطل فني

أحمد موسى ينشر فيديو لإنقاذ مواطن من حريق خط المازوت بالعاشر.. فيديو

AdvertisementS

متحدث البترول يكشف تفاصيل وسبب انفجار خط أنابيب القاهرة - الإسماعيلية .. فيديو

انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

الكيرف بينزل.. الصحة: أرقام الإصابات في انحسار.. ولا يستطيع أحد توقع موجة ارتدادية

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

الصحة: ارتفاع الإصابات لـ 14 في انفجار خط أنابيب بترول طريق الإسماعيلية

عالم يفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي في وفيات كورونا

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد.. فيديو

هل حذر ترامب أردوغان من تجاوز خط مصر الأحمر في ليبيا؟.. تفاصيل المكالمة

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

محلل ليبي: اتصال ترامب وأردوغان لوضع اللمسات الأخيرة لمعركة سرت والجفرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

بالكرانيش والتل .. ملك قورة تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

بعد تصدرها التريند .. 5 صور تبرز جمال صابرين شريف