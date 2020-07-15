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توك شو

بعد توقفها بسبب كورونا.. قصور الثقافة تكشف موعد عملها.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:01 ص
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
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محمود محسن
أكد أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الوزارة ستعود لتقديم الخدمة الثقافية من جديد، مضيفا أن هناك لجنة أزمة ترسل تقارير حول تأمين المواقع الثقافية وتعقيمها، وسيستمر عملها بعد عودة النشاط.

وأشار عواض" خلال تصريحات عبر فضائية " اكسترا نيوز" إلي أن وزارة الثقافة طبقت نظام "أون لاين" خلال عملها فى فترة التوقف بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، كما أنها ستعود للعمل، اليوم، 15 يوليو.

وقال :"مستمرون في أنشطة البث الإلكترونى حتى بعد عودة وزارة الثقافة، حيث إنه جزء من عملية أكبر تتم وفقا لتوجيهات نحو التحول الرقمى".

وأضاف "رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة" أن وزارة الثقافة افتتحت 18 قصرا ثقافيا خلال الفترة الماضية في عدد من المحافظات، منها 11 قصرا تم لها إحلال وصيانة كاملين، وإعادة بناء تام لها، بجانب 7 مواقع لقصور جديدة بشكل كامل.
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