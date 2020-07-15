في ذكرى ميلاده.. سراج منير ترك الطب بسبب الفن

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير سراج منير، حيث يعد واحدًا من أبرز الفنانين فى السينما المصرية ولعب الكثير من الأدوار في أفلام الأبيض والأسود.





ولد سراج منير في 15 يوليو 1904، و نشأ في حي شبرا، بالقاهرة، ودرس الطب، ثم هجره؛ لممارسة الفن، وتزوج من الفنانة ميمي شكيب في عام 1942.



