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فن

في ذكرى ميلاده.. سراج منير ترك الطب بسبب الفن

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير سراج منير، حيث يعد واحدًا من أبرز الفنانين فى السينما المصرية ولعب الكثير من الأدوار في أفلام الأبيض والأسود.

ولد سراج منير في 15 يوليو 1904، ونشأ في حي شبرا، بالقاهرة، ودرس الطب، ثم هجره؛ لممارسة الفن، وتزوج من الفنانة ميمي شكيب في عام 1942.

ومن أبرز أعماله "بيومى أفندي"، و"نشالة هانم"، و"ابن ذوات"، و"كلمة الحق" .

وقد عرف عن "سراج منير" حبه للفن خاصة أنه ترك دراسته فى مجال الطب فى ألمانيا، وقام بالاتجاه إلى التمثيل.

وبمجرد عودته الى مصر، قامت أسرته بطرده من المنزل بعد ان هجر مهنة الطب , إلا أنه عمل بعد ذلك مترجمًا , ولم يستمر طويلًا فى هذا الأمر ليقوم بعد ذلك باحتراف مهنة التمثيل فى مصر .
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