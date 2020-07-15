كورونا يتسبب في تأجيل أنشطة واحتفالات الذكرى الـ 21 لـ عيد العرش بالمغرب

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي ستقام بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لجلوس الملك محمد السادس على عرش المملكة؛ وذلك ضمن التدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم إقرارها للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأوضحت الوزارة المغربية أنه تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك محمد السادس بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء، وكذا طواف المشاعل الذي ينظمه الحرس الملكي، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين.





وأضافت أن العاهل المغربي، سيوجه خطابا إلى الشعب المغربي بهذه المناسبة، سيبث عبر موجات الإذاعة وشاشة التليفزيون، كما سيترأس حفل استقبال رمزي يوم 30 يوليو الجاري.