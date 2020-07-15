أهالي عبده خطاب يشكون من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع





وقال محمد أحمد عبر خدمة الشكاوي التي يقدمها موقع صدى البلد الإخبارى ، أنه يخشى علي أولاده بسبب الكلاب الضالة والسعرانة في المنطقة .





وتابع أن هناك حوادث كل فترة بعض كلب لأحد المارة ، وناشد بضرورة تدخل المسؤولين لحماية المنطقة والحد من أذى الكلاب .









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استغاث أهالي عبده خطاب بأرض اللواء من تواجد عدد كبير من الكلاب الضالة التي تؤذي المارة خاصة صغار السن.