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بين الناس

أهالي عبده خطاب يشكون من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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منار نور
استغاث أهالي عبده خطاب بأرض اللواء من تواجد عدد كبير من الكلاب الضالة التي تؤذي المارة خاصة صغار السن. 

وقال محمد أحمد عبر خدمة الشكاوي التي يقدمها موقع صدى البلد الإخبارى ، أنه يخشى علي أولاده بسبب الكلاب الضالة والسعرانة في المنطقة .

وتابع أن هناك حوادث كل فترة بعض كلب لأحد المارة ، وناشد بضرورة تدخل المسؤولين لحماية المنطقة والحد من أذى الكلاب . 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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