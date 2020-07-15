بفستان أحمر .. أروى تخطف الأنظار على البحر









تألقت أروي لى البحر بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلى أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.





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ظهرت أروى فى الصور حافية القدمين، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها اعتمدت على البساطة و عدم المبالغة، وقد نالت صورتها اعجاب متابعيها على الأنستجرام.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أروى على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة مما كشف عن جمالها.



