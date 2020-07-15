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مرأة

بفستان أحمر .. أروى تخطف الأنظار على البحر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:47 م
أروى
أروى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة أروى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال إستمتاعها بعطلتها الصيفية على إحدى الشواطئ.


تألقت أروي لى البحر بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلى أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.

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ظهرت أروى فى الصور حافية القدمين، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها اعتمدت على البساطة و عدم المبالغة، وقد نالت صورتها اعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أروى على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة مما كشف عن جمالها.

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♥️🏖☀️

A post shared by Arwa Gouda (@arwagouda) on

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