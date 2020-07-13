بفستان أصفر.. أروى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أروى





تألقت أروى فى الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانh متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الأصفر الذى لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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وظهرت أروي فى الصور حافية القدمين، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة التى منحتها إطلالة متكاملة، وقد حازت صورتها على إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





اما من الناحية الجمالية، أعتمدت على خصلات شعرها المموج الانسيابي، ووضعت أروي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

















حرصت الفنانةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على مقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.