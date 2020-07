برفقة زوجها.. أروى تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها

View this post on Instagram

برغم اصراري اني مش عاوزه احتفل هالسنه بعيد ميلادي .. بس انا محظوظه ان لي زوج عظيم سعادته بتكمل لما اكون سعيده بوجود كل من احب حواليه شكرا لصديقاتي او اخواتي الي اشاركهم لحظاتي السعيده و الحزينه ، يتحملوني في لحظات تعبي و غضبي و انشغالي ولا تشغلهم الحياه عن سؤالهم عني و مشاركتي لحظات كثيره من حياتي كلهم اهلي في غربه لا اهل لي فيها الله يديم هالجمعه ويسعدنا بسنوات جميله وسعيده قادمه 🙏🏼 والله يخليك لي يا اعظم حبيب وزوج ❤️ #aboutlastnight #birthday