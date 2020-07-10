AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

برفقة زوجها.. أروى تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:57 م
أروي
أروي
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة أروي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها برفقة زوجها خلال الأحتفال بعيد ميلادها.

 تألقت أروي فى حفل عيد ميلادها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جيبة متوسطة الطول باللون الذهبي اللامع و نسقت معها بلوزة ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.

اقرا إيضا..

وأكملت أروي إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة الغير مبالغ فيها مما منحها إطلالة متكاملة، ونالت إطلالتها اعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، وضعت أروي مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، وأعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها.

View this post on Instagram

برغم اصراري اني مش عاوزه احتفل هالسنه بعيد ميلادي .. بس انا محظوظه ان لي زوج عظيم سعادته بتكمل لما اكون سعيده بوجود كل من احب حواليه شكرا لصديقاتي او اخواتي الي اشاركهم لحظاتي السعيده و الحزينه ، يتحملوني في لحظات تعبي و غضبي و انشغالي ولا تشغلهم الحياه عن سؤالهم عني و مشاركتي لحظات كثيره من حياتي كلهم اهلي في غربه لا اهل لي فيها الله يديم هالجمعه ويسعدنا بسنوات جميله وسعيده قادمه 🙏🏼 والله يخليك لي يا اعظم حبيب وزوج ❤️ #aboutlastnight #birthday

A post shared by Arwa | اروى (@arwaonline) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة أنيقة .. ريهام أيمن تتألق فى أحدث ظهور لها

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور

فستان أسود و مكياج صاخب.. إيمى طلعت زكريا تتألق فى أحدث ظهور لها

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

بالتايجر.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

سيد أفريقيا الجديد من يكون.. خبراء يكشفون عن حظوظ الأهلي والزمالك بدورى الأبطال

خبير أوبئة: الغلق الجزئي سبب رئيسى لانخفاض معدل الإصابة بـ كورونا في مصر

خطوة تنتظرها 120 دولة.. الصحة العالمية تبدأ التحقيق في منشأ كورونا بالصين

بعد كشفها عن سبب طلاقها.. الجمهور يطارد هبة نور

الزمالك نادي القرن.. 5 إجراءات وعقوبة واحدة لتسجيل النادي علامة تجارية

حدث ليلا .. الجيزة تغلق شارع السودان جزئيا .. دوي انفجار بطهران.. ومرتزقة تركيا يستعدون لاختراق خط سرت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة زوجها.. أروى تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها

بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد شائعة طلاقهما.. 10 صور لـ ياسمين صبري برفقة زوجها أبو هشمية