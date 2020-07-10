برفقة زوجها.. أروى تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها

حرصت الفنانة أروي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها برفقة زوجها خلال الأحتفال بعيد ميلادها.





تألقت أروي فى حفل عيد ميلادها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جيبة متوسطة الطول باللون الذهبي اللامع و نسقت معها بلوزة ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.





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وأكملت أروي إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة الغير مبالغ فيها مما منحها إطلالة متكاملة، ونالت إطلالتها اعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، وضعت أروي مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، وأعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها.



