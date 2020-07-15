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برلمان

عربية النواب تدين بشدة استمرار ميليشيات الحوثي فى أعمالها الإرهابية تجاه السعودية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:33 م
ميلشيات الحوثى
ميلشيات الحوثى
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فريدة محمد

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة إطلاق ميلشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة بدون طيار وصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدًا ثقته في قُدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي نجحت في اعتراض هذه الهجمات.

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم إن ميلشيا الحوثى بإصرارها على ارتكاب مثل تلك الأعمال العدائية في مواجهة المملكة تتحمل المسئولية كاملة عن استمرار الحرب اليمنية مع كل ما تتسبب فيه من معاناة للشعبِ اليمني.

مؤكدا ان هذا السيناريو اصبح يتكرر باستمرار ولابد من وقف مثل هذه الاعمال الارهابية والاجرامية التى ترتكبها مليشيا الحوثي لان الضحية الأولى للممارسات الحوثية هي الشعب اليمني الذي تسعى الغالبية من أبنائه للسلام وإنهاء الحرب بينما تُصر فئة قليلة على تحقيق مصالحها وتلبية مطالب داعميها الإقليميين على حساب الأكثرية من أبناء الشعب.

وناشد النائب أحمد فؤاد أباظة المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن وجامعة الدول العربية سرعة التحرك لمواجهة الاعمال الارهابية لمليشيا الحوثى ووقف تصرفاتها العدوانية تجاه المملكة العربية السعودية مشيدا بدعم مصر ووقوفها بجوار المملكة العربية السعودية فى اطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين البلدين.
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