برلماني كويتي: ليس هناك مبررات لاستمرار حجز الناشطة المسيئة للجالية المصرية

استنكر عضو مجلس الأمة الكويتي الدكتور عبدالكريم الكندري استمرار حجز الناشطة ⁧‫ريم الشمري‬⁩ علي ذمة قضية الإساءة الي الجالية المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر.





وأوضح البرلماني الكويتي أنه لا تتوافر مبررات الحبس الاحتياطي الذي يجب ألا يتحول كعقوبة لذا فإن حبس " الشمري" غير مبرر.





وبين عضو مجلس الأمة الكويتي " الكندري" أن هناك قضايا أكبر كقضية الصندوق السيادي الماليزي التي تجاوزت قيمتها المليار دولار وذات بعد دولي أفرج عن متهميها بكفالة مالية في حين أن ريم الشمري لازالت قابعة في غياهب السجون.





جدير بالذكر ان ريم الشمري كانت قد ظهرت في مقاطع فيديو اساءت فيها للجالية المصرية، بدعوى حبها لوطنها الكويت، ما أثار جدلا بين ناشطين، وسط مطالبات بالقبض عليها ومحاسبتها وذلك قبل أن تأمر النيابة الكويتية بحبس " ريم الشمري"



