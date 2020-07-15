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أصل الحكاية

في ذكرى محاولة الانقلاب الوهمية.. كيف أهان أردوغان جيشه خلال 4 سنوات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:41 م
إهانة الجيش التركي
إهانة الجيش التركي
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صدى البلد
في مثل هذا اليوم 15 يوليو 2016، ادّعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقوع محاولة انقلاب ضده، فاستغل الفرصة لتصفية المعارضة، وإخماد أي صوت، وزاد في إهانة الجيش التركي بعدما نشر الإعلام الموالي له صورًا للجنود الأتراك وهم عراة في الشارع، في مشهدٍ أثار جدلًا واسعًا.

وجاءت تصريحات أدروغان ورجاله في الحكم لتؤكد اختلاقه لمحالة الانقلاب، لتوطيد حكمه، والسيطرة على مؤسسات الدولة التركية الأمنية والعسكرية، ليحقق أهدافه التوسعية، في إحياء إرث العثمانيين الذي تحدث عنه في أكثر من مناسبة.

خلوصي أكار: تطهير الجيش التركي من الإرهاب

وأكبر دليل على تصفية الجيش بزعم الإرهاب، ما قاله وزير دفاع أردوغان خلوصي أكار، حيث قال إن نظام أدروغان نجح  فيما وصفه بتطهير اليجش التركي من 20 ألفًا و77 عنصرًا.

هذا بالإضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 80 ألف شخص منذ تاريخ الادعاء بمحاولة الانقلاب الوهمية، بزعم دعم جماعة فتح الله كولن، التي يعتبرها أردوغان جماعة إرهابية.

إدلب " فيتنام جديدة"

ولا زال أردوغان يمعن في إهانة جيشه، وذلك بعد ما ورط جنود الجيش التركي في حرب في إدلب السورية، حيث أفادت تقارير أن عدد الجنود الأتراك في إدلب تجاوز 10 آلاف جندي برتب مختلفة، بالإضافة إلى عدم توفير غطاء جوي لهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للضربات الجوية الروسية، وهو ما يؤكد أن أردوغان يواصل سياسة الخلاص من جيشه، حسبما يرى مراقبون.
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