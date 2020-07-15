الأهلي يتعادل مع جدة 1-1 استعدادا لاستئناف الدوري السعودي





افتتح السوري عمر السومة التسجيل للنادي الأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل إسماعيل عمر لفريق جدة في الدقيقة 54، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.









وتستأنف مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم" كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، في الرابع من شهر أغسطس المقبل، حيث يتبقى 8 جولات على نهاية الموسم.









ويحتل نادي أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يلعب نادي جدة في دوري الدرجة الأولى ويحتل المركز السابع.