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رياضة

الأهلي يتعادل مع جدة 1-1 استعدادا لاستئناف الدوري السعودي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعادل النادي الأهلي السعودي مع نظيره نادي جدة، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما، استعدادًا لاستئناف بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان.


افتتح السوري عمر السومة التسجيل للنادي الأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل إسماعيل عمر لفريق جدة في الدقيقة 54، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.


وتستأنف مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم" كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، في الرابع من شهر أغسطس المقبل، حيث يتبقى 8 جولات على نهاية الموسم.


ويحتل نادي أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يلعب نادي جدة في دوري الدرجة الأولى ويحتل المركز السابع.
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