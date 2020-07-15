بعد صورة فاضحة.. البحرينية حنان رضا تظهر بالحجاب وتتلو القرآن

نشرت المطربة البحرينية حنان رضا، فيديو ظهرت فيه مرتدية الحجاب وهى تتلو بعض آيات القرآن الكريم من سورة هود.

وأثار الفيديو الجدل حولها خاصة أنها نشرت صورة فاضحة لها عن طريق الخطأ عبر حسابها على تطبيق "سناب شات".

واعتذرت حنان سريعا عن الخطأ والصورة التى نشرت وقالت عبر حسابها فى "سناب شات": "الخطأ ‏الذى حصل من شوى أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتى وبلدى ‏وعاداتى وتقاليدى.

وتابعت:"الكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا ‏أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنينى أصلا".





وبعد الصورة عادت مرة أخرى لتنشر صورة بدون حجاب عبر حسابها على إنستجرام وعلقت:"الله اذا أحب عبدا جعل له قبولا بين عباده".



