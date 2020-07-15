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أخبار العالم

أمريكا تعاقب 4 كيانات وفردين تورطوا في مساعدة داعش

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:07 م
بومبيو
بومبيو
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قسم الخارجي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة كيانات وفردين تتهمهم واشنطن بدعم عمليات تنظيم داعش، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتتهم واشنطن المتورطين بتسهيل الدعم للدواعش بطرق منها تحويل مئات الآلاف من الدولارات لقيادات التنظيم في العراق وسوريا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم، فرض عقوبات على ثلاث شركات للخدمات المالية وشخص في تركيا وسوريا، إضافة إلى جمعية خيرية مقرها أفغانستان.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان ”الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل تحذيرا إضافيا للأفراد والشركات الذين يقدمون دعما ماليا أو ماديا للمنظمات الإرهابية“. 

وأضافت وزارة الخزانة أن شركات الخدمات المالية التي جرى إدراجها في القائمة السوداء”لعبت دورا حيويا في نقل أموال لدعم مقاتلي التنظيم في سوريا... ووفرت مئات الآلاف من الدولارات لهم“.

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