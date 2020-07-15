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أخبار العالم

الموت لليهود والفرنسيين.. ظهور جديد للنازية في فرنسا على شواهد القبور

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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حسام رضوان
خرب نحو 20 شاهدا للقبور في مقابر جماعية في جنوب فرنسا، التي رسم عليها علامة الصليب المعقوف المميز للنازية، وعبارات "الموت لليهود" و"الموت للفرنسيبن".

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، تم اكتشاف المتابة على شواهد المقابر في بلدية جروسان في منطقة أوديه يوم الأحد الماضي.

وقال التلفزيون الفرنسي إنه يبدو أنه تم اختيار شواهد القبور بشكل عشوائي ولم يتم تحطيمها أو إسقاطها.

وأضاف أنه تم إغلاق المقبرة للجمهور. ولم يتم تحديد أي مشتبه بهم في الهجوم.

وأدان المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية في بيان الحادثة وقال: "عادة ما تكون بلدة جرويسان هادئة نوعا ما وسلمية، وهذا العدوان يفاجئنا ويخيفنا".
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