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هبة السويدي: وصول مصاب الحريق في الـ 6 ساعات الأولى يساعد على شفائه.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:32 ص
دكتورة هبة السويدي
دكتورة هبة السويدي
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محمود محسن
أكدت دكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر أن الحرق من أصعب الإصابات التي يتعرض لها الإنسان مؤكدة أن حوادث الحروق عندما تحدث يتعرض أعداد كبيرة إلى الإصابة بها.

وأضافت السويدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc  عبر فضائية dmc أنه لا بد من وجود أماكن بها عناية مركزة واستقبال الطوارئ تستطيع استقبال تلك الحالات في وقت واحد.

وتابعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر أنه جار العمل على تحويل الدور الأرضي بمستشفى أهل مصر لإستقبال حالات الطوارئ مؤكدة أن هناك حالات تكون نسبة الحروق تصل إلى 100% ومن الصعب النجاة اذا وصلت لتلك النسبة.

وأشارت دكتورة هبة السويدي إلى أنه من أجل إنقاذ مريض الحروق يجب أن يصل إلى المستشفى في خلال الـ 6 ساعات الأولى لذا يجب وجود إسعاف طائر من إنحاء الجمهورية إلى المستشفيات وهو ما قمنا  بع في المستشفى. 

وقالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر أنه يجب أن يكون هناك توعية بشكل كامل من أجل التعامل مع مرضى الحروق حتى يتم وصول الإسعاف وعمل التنفس الصناعي لمصابي الإختناق.
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