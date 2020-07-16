أمن المنافذ يحبط محاولة تهريب بضائع أجنبية الصنع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب؛ من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (35 ألف جنيه).





وفى مجال الأمن العام تم ضبط (16) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).



