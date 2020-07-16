ادعم_الجيش_المصري يتصدر تويتر .. ومغردون: جيشنا لو أراد خلع الجبال لفعلها

دشّن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #ادعم_الجيش_المصري وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .





وجاء ذلك مع بدء التدخلات التركية في ليبيا التي تهدد الأمن القومي المصري بالإضافة إلي تعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات وإعلان ملء سد النهضة.





وجاءت أبرز التعليقات:

في هذا الوقت العصيب مينفعش محايدة او عتاب في هذا الوقت اما مصري وطني واما خائن في هذا الوقت علينا الدعم فقط

‏ ⁧‫#ادعم_جيش_مصر‬⁩





الموضوع دلوقتى بقا حياه او موت نركن بقا خلافتنا علي جنب وندعم بلدنا ضد اي حد

‏نسيب بقا الكوره ونركز لان ملئ السد هيعم علينا بالخراب والدمار 👊💪✊





‏⁧‫#ادعم_جيش_مصر‬⁩





‏⁧‫#ادعم_جيش_مصر‬⁩

‏ابويا منكم وانا جيلكم

‏ينرجع حقنا يا نموت علي عهدنا





‏⁧‫#ادعم_جيش_مصر‬⁩ دى معركة وجود نكون او لا نكون سيناء كانت رملة مفهاش حياة وقدمنا الغالى والنفيس لا اجل ارجاعهم مرة اخرى النيل بالنسبالنا حياة او موت مهما كان اختلافك مع القيادة احنا قدام قضية وجودية ادعم جيشك وثق فيهم نحن جيشا لو أردنا خلع الجبال لخلعنها



