أصبحت ضرورة.. «المصرية اللبنانية» تدعو لمنح البراندات المحلية ميزة كالأجنبية

الجمعية المصرية اللبانية لرجال الأعمال، إن أزمة جائحة فيروس كورونا كشفت عن أهمية منح المنتج المصري والصناعة المحلية، أفضلية أكبر في النمو، وتذليل العقبات أمام المصانع، وتوفير أماكن وأسواق تقليدية وغير تقليدية، وإتاحة منافذ بيع للمنتجات المصنعة محليًا، ومنح هذه الصناعات أولوية وميزة تفضيلية عند عرضها في الأسواق. قال فؤاد حدرج نائب رئيس، إن أزمة جائحة فيروس كورونا كشفت عن أهمية منح المنتج المصري والصناعة المحلية، أفضلية أكبر في النمو، وتذليل العقبات أمام المصانع، وتوفير أماكن وأسواق تقليدية وغير تقليدية، وإتاحة منافذ بيع للمنتجات المصنعة محليًا، ومنح هذه الصناعات أولوية وميزة تفضيلية عند عرضها في الأسواق.





وأضاف حدرج خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس، أنه ظهرت فى مصر خلال الـ20 عامًا الماضية، المولات التجارية، والتى تغطي أنشطة عديدة خدمية وتجارية وترفيهية وثقافية، مما أعطى لهذه المولات قيمة تجارية عالية، غير أنه من الملاحظ حصول العلامات التجارية الأجنبية أفضلية فى العرض وحجز المحال المميزة فى المولات، بالإضافة إلى مزايا سعرية وقيمة إيجارية أقل بكثير في مقابل أعباء كثيرة تتحملها العلامات التجارية المحلية، الأمر الذى يضع المنتج المصري فى منافسة غير متاكفأة وغير عادلة، ربما تكون سياسية تجارية خاصة بأصحاب المولات، وهم أصحاب علامات تجارية في نفس الوقت تنافس المنتج المصري، والنتيجة أن العلامة التجارية المصرية تتراجع فى مواجهة هذه السياسية التجارية.





اقرأ ايضًا :

الاقتصاد الحر لا تمنع منح المنتج المحلي أفضلية، ولو بالقدر الذى يوفر مبدأ المنافسة العادلة ولو بشكل (ودي )، وهو الأمر الذي يحافظ على الصناعة الوطنية والحفاظ على الاستمرارية والنمو، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ملايين فرص العمل التي تعمل بالصناعة والتجارة". وتابع: "صحيح كلنا يعلم أن التجارة حرة، وأن آليات السوق الحر هي الأساس، ولكن سياسةلا تمنع منح المنتج المحلي أفضلية، ولو بالقدر الذى يوفر مبدأ المنافسة العادلة ولو بشكل (ودي )، وهو الأمر الذي يحافظ على الصناعة الوطنية والحفاظ على الاستمرارية والنمو، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ملايين فرص العمل التي تعمل بالصناعة والتجارة".

واستكمل: "مطالبنا العادلة بوضع ميزة تفضيلية للمنتج المصري والحفاظ على أكثر من 200 علامة تجارية عريقة ومتميزة، ربما لا توجد في أي بلد عربي آخر".