AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

نيفين جامع: سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة وإعادة طرحها للمستثمرين

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:47 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الاختلافات بين هئيتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية لم تعد حاليا، خاصة بعد إطلاق الخريطة الصناعية الالكترونية، والتى تسمح بحجز الأراضي وطرحها الكترونيا بحدودها ومعلوماتها، لافتة الى ان المشكلة والتى نعمل على حلها هى تابعية بعض الأراضي وتخطيط الاراضي للمحافظات .

وأضافت الوزيرة خلال ندوة غرفة التجارة الامريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس ان الوزارة تعمل حاليا على مراجعة مساحات الأراضي الصناعية التى تم تخصيصها ، حتى يتم ضم الاراضي التى تم تسقيعها وإعادة طرحها مرة اخرى .

اقرأ أيضًا:

ولفتت الى انه يجب ان يتم التنسيق للحد من التباين بين الجهات الحكومية المعنية بالاراضي حتى لا يحدث تضارب فيما بينها .


ونوهت الى ان العديد من المشروعات تم تخصيص اراضي صناعية لها من خلال جهات غير هيئة التنمية الصناعية وهو ما يؤدى الى عدم القدرة على حل  بعض المشكلات التى تواجه المستثمر فى بعض الأحيان .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الانتهاء من إنشائها.. نيفين جامع تعلن استلام 500 مجمع صناعي من الهيئة الهندسية نهاية يونيو

الاستثمار أون لاين.. هيئة التنمية الصناعية: خريطة معلومات كاملة للأراضي المطروحة

التنمية الصناعية: مهلة جديدة لتنفيذ المشروعات دون سحب الأراضي للمتأخرين حتى 31 يوليو

ترشيحاتنا

بملابس البيت.. نسرين طافش تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

لعدم التزامهم بالكمامات.. الأمن يضبط 1898 سائق نقل جماعي خلال 24 ساعة

شاهد.. لقاء السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية

الصحة تنصح بتناوله.. 10 فوائد لـ البطيخ

بعد فحص 80 ألف عينة.. الصحة العالمية تكشف حقيقة انخفاض خطورة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 23 ألف دولار أمريكي.. حلا الترك تتلقى سيارة هدية من جدتها

الصحة تنصح بتناوله.. 10 فوائد لـ البطيخ

لن تتوقع.. 2000 جنيه سعر فستان أمينة خليل في حفل خطوبتها.. صور