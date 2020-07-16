نيفين جامع: سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة وإعادة طرحها للمستثمرين

لم تعد حاليا، خاصة بعد إطلاق الخريطة الصناعية الالكترونية، والتى تسمح بحجز الأراضي وطرحها الكترونيا بحدودها ومعلوماتها، لافتة الى ان المشكلة والتى نعمل على حلها هى تابعية بعض الأراضي وتخطيط الاراضي للمحافظات .

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الاختلافات بين هئيتى

وأضافت الوزيرة خلال ندوة غرفة التجارة الامريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس ان الوزارة تعمل حاليا على مراجعة مساحات الأراضي الصناعية التى تم تخصيصها ، حتى يتم ضم الاراضي التى تم تسقيعها وإعادة طرحها مرة اخرى .

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ولفتت الى انه يجب ان يتم التنسيق للحد من التباين بين الجهات الحكومية المعنية بالاراضي حتى لا يحدث تضارب فيما بينها .

ونوهت الى ان العديد من المشروعات تم تخصيص اراضي صناعية لها من خلال جهات غير

وهو ما يؤدى الى عدم القدرة على حل بعض المشكلات التى تواجه المستثمر فى بعض الأحيان .