برلماني: آن الأوان لردع المختل التركي الحالم بعرش أجداده

قال خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، يصر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على استفزازاته لدول العالم، بعدما أقدمت أنقرة على تحركات مشبوهة ومريبة في منطقة الشرق المتوسط، ويسعى الآن الانقضاض على ثروات الدول العربية، فبعد نهب سوريا والعراق تضع تركيا عيناها على خيرات الشعب الليبي.

وأشار أبو طالب- في بيان له اليوم- إلى أن مصر، لن تقف صامتة أمام كل استفزازات السلطان القابع في أنقرة، ولن تقف مصر صامتة أمام هذا المحتل، وفي الوقت المناسب، ستتحرك مصر لحماية أمنها الوطني، وأمن الأشقاء في الجارة الليبية، فأي تهديد لليبيا بمثابة اعتداء على الأمن القومي المصري.





وشدد عضو دفاع البرلمان، أن الرسائل التى أعلنتها مصر على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستتحول إلى واقع، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك في الزمان والمكان المناسبين، لردع هذا المختل والحالم بعرش أجداده الذي كسرته القوة المصرية، والتي ستتكرر إذا ما تحرك عن الضوابط وحدود المخاطر التي حددتها مصر.

ودعا أبو طالب، المجتمع الدولي ليقف كله وقفة رجل واحد في مواجهة المستعمر الجديد، إحترامًا لكل القيم الإنسانية، وإعلاءً لشأن الحق في استقلالية الدول، منوهًا إلى أن مصر ترفض أى تهديد لأمنها، ولدينا قوات مسلحة جاهزة للدفاع عن الحق ولردع الطغاة ودحر الباغى المتكبر أردوغان وأعوانه من الخونة.