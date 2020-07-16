مدرب مانشستر يونايتد: ليس عدلا حصول تشيلسي على راحة أكثر منا





وأكمل: الفريق في حالة بدنية جيدة ونستطيع التعامل مع تزاحم المباريات نعلم أن الأسبوعين القادمين في غاية الصعوبة إلا أن الحالة البدنية للاعبين الآن هي الأفضل منذ أعوام.







أكد النرويجي أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أنه ليس عدلا أن يحصل فريق تشيلسي علي وقت راحة أكثر من فريقه قبل المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.وفي تصريحات صحفية قال سولشاير: تشيلسي حصل علي راحة لمدة 48 ساعة وهذا ليس عدلا وأمرا مقلقا للغاية.وأضاف: تحدثنا قبل استئناف المسابقة عن العدالة في تنظيم المباريات لكن الأمر ليس بيدنا الآن نفكر في المباراة القادمة وتحقيق الفوز والتفكير في المواجهة التالية.ويواجه فريق مانشستر يونايتد منافسه كريستال بالاس اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع مساء ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الممتاز الانجليزي "البريميرليج " .كما يواجه فريق مانشستر يونايتد منافسه تشيلسي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.