AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب مانشستر يونايتد: ليس عدلا حصول تشيلسي على راحة أكثر منا

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:17 م
سولشاير
سولشاير
Advertisements
أكد  النرويجي أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أنه ليس عدلا أن يحصل فريق تشيلسي علي وقت راحة أكثر من فريقه قبل المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي تصريحات صحفية قال سولشاير: تشيلسي حصل علي راحة لمدة 48 ساعة وهذا ليس عدلا وأمرا مقلقا للغاية.

وأضاف: تحدثنا قبل استئناف المسابقة عن العدالة في تنظيم المباريات لكن الأمر ليس بيدنا الآن نفكر في المباراة القادمة وتحقيق الفوز والتفكير في المواجهة التالية.

وأكمل: الفريق في حالة بدنية جيدة ونستطيع التعامل مع تزاحم المباريات نعلم أن الأسبوعين القادمين في غاية الصعوبة إلا أن الحالة البدنية للاعبين الآن هي الأفضل منذ أعوام.

ويواجه فريق مانشستر يونايتد منافسه كريستال بالاس اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع مساء ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الممتاز الانجليزي "البريميرليج " .

كما يواجه فريق مانشستر يونايتد منافسه تشيلسي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الإنجليزي يعلن مواعيد ثلاث جولات جديدة بالبريميرليج

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي ونهاية الجولة 30

الليلة.. مانشستر يونايتد في ضيافة برايتون بـ الدوري الإنجليزي

تشيلسي يسعي لمواصلة نتائجه الايجابية أمام وست هام يونايتد بالدوري الانجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد في مهمة صعبة أمام كريستال بالاس بالدورى الإنجليزي

ترشيحاتنا

أقوى جيش بالمنطقة.. السيسي يوجه رسالة مهمة للعالم

إعلان على فيس بوك.. ضبط سيدتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب

20 معلومة تلخص تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020/2021

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

شاهد.. لقاء السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين مباشرة؟.. طبيب يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد غير متوقعة لـ ملح البحر على الصحة.. تعرف عليها

بـ مليوني جنيه..الرقابة الادارية: ضبط 35 ألف امبول تخدير منتهي الصلاحية قبل بيعها سوق سوداء.. صور

الحصانة غير دائمة.. هل يصاب الإنسان بكورونا مرتين؟