أشهرها N95.. صدى البلد داخل الخط الجديد لإنتاج الكمامات بمصنع قادر

وتحتوي الوحدة على على 2 خط فول اتوماتيك لإنتاج الكمامات 3 طبقات بطاقة إنتاجية 100 ألف كمامة يوميا، كما يمتلك المصنع خط إنتاج مخصص للكمامات N95 مطابقة للمواصفات القياسية الأمريكية ، ذات الـ5 طبقات، لحجب الميكروبات والفيروسات والاتربة وتستخدم لأكثر من مرة.





ووفرت العربية للتصنيع خط إنتاج القماش المخصص لتصنيع الكمامات بطاقة إنتاجية 500 كيلو بما يعادل نصف طن يوميا، تكفي لإنتاج 500 ألف كمامة يوميا.





وإستطاع مصنع قادر تدريب وتأهيل وتشغيل 150 شابا وفتاة للعمل على مدار الساعة بالاضافة الي 50 من العمالة المدربة الماهرة من مصنع قادر الحاصل على شهادات الايزو.



