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أخبار البلد

أشهرها N95.. صدى البلد داخل الخط الجديد لإنتاج الكمامات بمصنع قادر

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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كـريـم الـخـطـيـب - إيهاب عيد
تعرف الهيئة العربية للتصنيع بأنها إحدى ركائز الصناعة العسكرية والمدنية في مصر، وكعادتها دائما تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم شعار صنع في مصر.

تعمل الهيئة العربية للتصنيع على توفير الاحتياجات الاحترازية ضد فيروس كوفيد - 19 المعروف إعلاميا بـ «فيروس كورونا» وتوفرها خلال أحد مصانعها قادر، والمصنع  بدأ في إنتاج الكمامات n95 والذي يعد أول خط إنتاج يتم تصنيعه في مصر، فضلا عن توفير ماكينات صناعة  فلاتر الكمامات لأول مرة في مصر. 

أجرى موقع صدى البلد الإخباري جولة تفقدية داخل وحدة الكمامات بـ مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، اليوم الخميس، للمتابعة خطوط الإنتاج والاطلاع على تفاصيل وخطوات العمل داخل المصنع من الكمامات في ظل الجائحة الوبائية التي تشهدها البلاد من فيروس كوفيد - 19 المعروف بـ «كورونا المستجد».

وخصصت العربية للتصنيع وحدة لإنتاج الكمامات بمصنع قادر التابع للهيئة التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف كمامة يوميا، حيث تضم وحدة إنتاج الكمامات بالهيئة العربية للتصنيع 20 ماكينة لحام فردي بالالترا سونيك بطاقة إنتاجية 120 ألف كمامة يوميا .

وتحتوي الوحدة على على 2 خط فول اتوماتيك لإنتاج الكمامات 3 طبقات بطاقة إنتاجية 100 ألف كمامة يوميا، كما يمتلك المصنع خط إنتاج مخصص للكمامات N95 مطابقة للمواصفات القياسية الأمريكية ، ذات الـ5  طبقات، لحجب الميكروبات والفيروسات والاتربة وتستخدم لأكثر من مرة.

ووفرت العربية للتصنيع خط إنتاج القماش المخصص لتصنيع الكمامات بطاقة إنتاجية 500 كيلو بما يعادل نصف طن يوميا، تكفي لإنتاج 500 ألف كمامة يوميا.

وإستطاع مصنع قادر تدريب وتأهيل وتشغيل 150 شابا وفتاة للعمل على مدار الساعة بالاضافة الي 50 من العمالة المدربة الماهرة من مصنع قادر الحاصل على شهادات الايزو.

وتمتلك الهيئة العربية للتصنيع خططا علمية لتعميق صناعة الأجهزة الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية، لزيادة الاهتمام بمثل هذه الموضوعات في الفترة الحالية نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا، وما يتبعها من انخفاض الواردات نظرًا لوقف التصدير وتقليل الإنتاج في بعض الدول.
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