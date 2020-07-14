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أخبار البلد

الفريق التراس يفتتح مصنعا جديدا للكمامات N95 ..شاهد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:13 م
الفريق التراس يفتتح
الفريق التراس يفتتح مصنعا جديدا للكمامات N 95
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كـريـم الـخـطـيـب
افتتح الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مصنعا جديدا للكمامات N 95 بمصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وأكد الفريق "التراس"، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعميق التصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنهم مستمرون في العديد من المجالات للاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تصنيع أجهزة تنفس صناعي ومواد التطهير والتعقيم بأيدي مصرية 100%".


وتمتلك الهيئة العربية للتصنيع خططا علمية لتعميق صناعة الأجهزة الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية، لزيادة الاهتمام بمثل هذه الموضوعات في الفترة الحالية نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا، وما يتبعها من انخفاض الواردات نظرًا لوقف التصدير وتقليل الإنتاج في بعض الدول.

وتتميز الهيئة بالكوادر البشرية حيث قامت باستغلال الإمكانيات التصنيعية المتميزة لتصنيع كبائن تعقيم الأفراد، والكبائن مزودة بعدد من الرشاشات تقوم برش المواد المطهرة على الأفراد وتعقيمها قبل دخول المنشآت بنظام البخار وليس الرذاذ، كما تم تزويدها بجهاز لقياس درجة الحرارة للشخص المار بداخلها ,وكذا جهاز حساس يعمل عند دخولها ويفصل اتوماتيكيا عند الخروج.

وعملت العربية للتصنيع على إنتاج أجهزة العزل الطبي وأجهزة التعقيم والفحص الحراري، فضلا عن توفير بوابات للتعقيم والتى تستخدم فى بوابات المنشآت، كما شاركت الهيئة فى التصدي لـ كورونا و الهيئة عملت على  الوسائل الوقائية والوسائل العلاجية، لتوفير احتياجات الدولة.

ووقع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، بروتوكولا للتعاون، بهدف إعداد العمالة الفنية لسوق العمل وتأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين وتحقيق أقصى استفادة من القدرات العلمية والتصنيعية بما يخدم خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي.

ووفقا للبروتوكول الذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات، فيشتمل على تطوير التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التعليم العالي من خلال  تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية والتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والمشاركة في التدريب الفني والمهني لإعداد العمالة الفنية لسوق العمل ودعم ورعاية مشروعات الطلبة وتصنيع الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي.
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