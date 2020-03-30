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بروتوكول بين العربية للتصنيع وجامعة بنها .. التراس: نضع إمكانياتنا لدعم المشروعات البحثية والابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:45 م
الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
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كريم الخطيب
الفريق عبد المنعم التراس:
= نضع كافة إمكانياتنا لدعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق
= الإستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ التحول الرقمي والميكنة لجامعة بنها 
= تنفيذ منظومات المنصة الإلكترونية ومنصة التعليم الإلكتروني والمنظومة المالية والإدارية

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية لكافة المؤسسات التعليمية والحكومية، مشددا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتدبير كافة احتياجات الجامعات والمعاهد والمستشفيات التابعة لها ودعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون مع جامعة بنها بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها وعدد من عمداء الكليات.

وأكد "التراس" أهمية التعاون مع جامعة بنها بإعتبارها من الجامعات العريقة والتي تسهم في إعداد الكوادر العلمية في مختلف المجالات، موضحا أن مجالات التعاون تتضمن الإستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ التحول الرقمي والميكنة لجامعة بنها لتكون جامعة ذكية متطورة من خلال تنفيذ منظومات المنصة الإلكترونية للجامعة ومنصة التعليم الإلكتروني والمنظومة المالية والإدارية ومنظومة إدارة المستشفيات الجامعية والتدريب ودعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.

وأضاف أنه تم الإتفاق على تلبية إحتياجات جامعة بنها في العديد من المجالات ومنها الوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وقاعات التدريس وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة وغرف التحكم وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث الإداري والتعليمي والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي وآلات ومعدات الورش التعليمية والأجهزة والملاعب الرياضية والمشروعات الهندسية والإلكترونيات وشاشات الليد والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة ورفع كفاءة المباني والمنشأت والعديد من المجالات بما يخدم خطط وإستراتيجيات التنمية بالجامعة.

كما أشار"التراس" أن مجالات التعاون تتم استغلالا للإمكانيات المُتاحة بالهيئة العربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية مُؤكدا على خدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسئولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.

من جانبه أعرب الدكتور جمال السعيد عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية التي تعمل علي خدمة أهداف التنمية الشاملة مع الحفاظ على الريادة الصناعية فى مختلف المجالات، مشيرا أن بروتوكول التعاون يأتي فى إطار خطة جامعة بنها لتعزيز عملية التحول الرقمي وميكنة قطاعاتها، طبقا لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن جامعة بنها قامت بجهود كبيرة لرفع مستوى جودة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية التي تقدمها الجامعة، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم لعملية صناعة القرار.

كما أشاد الدكتور "محمد سعيد" المستشار الهندسي للجامعة بمُنتجات العربية للتصنيع التي تمتاز بالجودة والدقة والإلتزام في مواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية فضلا عن خدمة ما بعد البيع وهذا ما نحتاجه داخل المعامل والمُنشأت الجامعية مشيرا إلي تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال البنية التحتية بما يخدم خطط التحول الرقمي , وفقا لأحدث النظم الحديثة.

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