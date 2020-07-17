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سيارات

تحذيرات مهمة للراكب الأمامي في السيارة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
دائما تقع على عاتق  الراكب  الأمامي بالسيارات مهمة في منتهى الخطورة وهي تجنب التسبب حادث ولذلك حذر نادي السيارات الالمانية من وضع الاقدام على التابلوه أثناء القيادة

وفي هذا السياق فسر النادي الالماني ذلك التحذير بأنه يتسبب في خطر تعرض الرأس والعمود الفقري والساقين لإصابات بالغة ومميتة  في حال وقوع حادث  حيث إن الوسادة الهوائية تتوقف عن العمل في التابلوه ولا توفر للراكب الأمامي  حماية في هذا الوضعية.

كما أوضح أنه لا أن يكون الراكب الامامي مستقر الاقدام على أرضية السيارة طوال القيادة لتجنب تلك المخاطر الجسيمة


و حذرت دراسة طبية حديثة أن الجلوس لساعات طويلة فى السيارة أو الطائرة يرفع من مخاطر الإصابة بحالة تعرف باسم "الجلطات الدموية الوريدية "VTE"، وهى جلطة دموية غالبا ما تتكون فى عروق الساق أو الفخذ أو الذراع.

ومن أجل تقييم أثر الجلوس لفترات طويلة فى السيارة، كما هو الحال بين قائدى السيارات الأجرة، جمع الباحثون بيانات من آثار زلازل كوماموتو الذى ضرب اليابان فى 2016.

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