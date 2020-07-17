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أصل الحكاية

قصة مدمن ألعاب إلكترونية تحول إلى مليونير

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:25 ص
أندرو داي
أندرو داي
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صدي البلد
أندرو داي، صاحب الـ 56 عامًا، بدأ حياته العملية مدمنا على الألعاب الإلكترونية، يقضي طوال يومه يتنقل بين الالعاب، فور أن يبدأ في تجربة لعبة جديدة فلا يتركها حتى ينهيها. 

يروي "داي" كيف تحول إدمانه إلى نعمة تدر عليه الأموال، إذ أنه في عام 2013 كان يقضي عطلة قصيرة وأثناء تواجده في العطلة كان مشغولا بممارسة الألعاب الإلكترونية. 

كنت مستلقيًا إلى جانب حمام سباحة دون أن يكون لدي ما يشغلني، ثم أمسكت بهاتفي وبدأت في لعبة كاندي كراش، كان ذلك في يونيو، وكان علي أن أتوقف عن ممارسة هذه اللعبة في إطار القرارات التي اتخذتها في بداية رأس السنة الجديدة، لأنني كنت ببساطة أهدر كثيرًا من الوقت في ممارسة تلك اللعبة.

فكر "اندرو" في كيفية استغلال شغفه بالألعاب الإلكترونية لتكن مصدر دخل له ، لذا عمد إلى مساعدة بعض الشركات في تصميم العديد ألعاب الكمبيوتر وأكثرهم شعبية في العالم، مثل "فورتنايت" و"كلاش أوف كلانز"، و"ليغ أوف ليجيندز"، و"أساسينز كريد".

ولما بدأ نجمه في الصعود اراد ان يؤسس شركته الخاصة وعلى الفور شرع في تحقيق حلمه وبدأ في شركة خاصة يشغل منصب المدير التنفيذي تحت اسم "كيووردس ستوديوز" الأيرلندية.

بدأ شركته بمساعدة نحو 30 موظف والآن وصل إلى توظيف نحو7500 شخص في 59 مكتبًا حول العالم، من مونتريال إلى طوكيو، وفي عام 2019 بلغت عائداتها السنوية نحو 326.5 مليون يورو.

الشركة لا تعمل على إنتاج العاب خاصة بها، لكنها تعمل على مساعد الشركات المتخصصة في تطوير تلك، وكذا تنفيذ عملية الانتقال من منصة إلى أخرى، كما تعمل الشركة على تصميم وتصنيع كافة الجوانب البصرية للعبة، وكل شيء تراه، مثل الشخصيات، والمباني والأسلحة.
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