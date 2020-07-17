أحمد كشري: استفدنا من ودية الاسماعيلي .. وسنحاول تصحيح الأخطاء

أكد أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان ان المباراة الودية أمام فريق الاسماعيلي مفيده للفريق مشيرا الي ان هناك اخطاء سنحاول تصحيحها استعدادا لعودة الدوري المصري .





وأضاف كشري في تصريحات تلفزيونية : لعبنا مباراة بفريقين مختلفين في كل شوط وتعتبر تجربة قوية واختبار لمعرفة القوة البدنية للفريق على اللاعبين .





وأكمل : الأداء الفني مازال في البداية ونمتلك قدرات أكبر من التي ظهرت في المباراة الودية أمام الاسماعيلي ولدينا أخطاء كثيرة للغاية سنعمل على تصحيحها الفترة المقبلة .





وأوضح : الإسماعيلي يمتلك عدة لاعبين مميزين للغاية واستفدنا بشكل كبير من المباراة الودية ومازال أمامنا لتقديمه خلال الفترة المقبلة .





جدير بالذكر ان اتحاد الكرة أعلن يوم 6 أغسطس موعدا لاستئناف الدورى المصري بعد فترة توقف دامت لأكثر من اربعة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .