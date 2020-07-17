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رياضة

أحمد كشري: استفدنا من ودية الاسماعيلي .. وسنحاول تصحيح الأخطاء

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:42 ص
أحمد كشري
أحمد كشري
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عبدالله هشام
أكد أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان ان المباراة الودية أمام فريق الاسماعيلي مفيده للفريق مشيرا الي ان هناك اخطاء سنحاول تصحيحها استعدادا لعودة الدوري المصري . 

وأضاف كشري في تصريحات تلفزيونية : لعبنا مباراة بفريقين مختلفين في كل شوط وتعتبر تجربة قوية واختبار لمعرفة القوة البدنية للفريق على اللاعبين . 

وأكمل : الأداء الفني مازال في البداية ونمتلك قدرات أكبر من التي ظهرت في المباراة الودية أمام الاسماعيلي ولدينا أخطاء كثيرة للغاية سنعمل على تصحيحها الفترة المقبلة . 

وأوضح : الإسماعيلي يمتلك عدة لاعبين مميزين للغاية واستفدنا بشكل كبير من المباراة الودية ومازال أمامنا لتقديمه خلال الفترة المقبلة .

جدير بالذكر ان اتحاد الكرة أعلن يوم 6 أغسطس موعدا لاستئناف الدورى المصري بعد فترة توقف دامت لأكثر من اربعة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .
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