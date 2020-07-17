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تكنولوجيا

بأقوى مكبرات صوت في العالم.. لنوفو تنشر فيديو تشويقي لهاتف الألعاب المرتقب Lenovo Legion

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:03 م
هاتف Lenovo Legion
هاتف Lenovo Legion
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شيماء عبد المنعم
قال المدير العام لشركة لينوفو "تشين جين"، إن النموذج الاحترافي من هاتف الألعاب المرتقب Lenovo Legion، سيحتوي على أقوى نظام صوت والأكثر إثارة للإعجاب في العالم، والذي ينافس بقوة هاتفي الألعاب Xiaomi Mi 10 Pro و Black Shark 3 Pro.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيحتوي هاتف Legion، على مكبرات صوت ستريو أمامية مزدوجة مع اثنين من تجويف الصوت فائق الحجم 1.4 سم مكعب، وسيكون له هيكل معدني بالكامل.


وحسبما ورد في التسريبات السابقة حول هاتف لينوفو المخصص للألعاب Lenovo Legion، حيث سيأتي بمعد تحديث للشاشة 144 هرتز، وبدقة 2340 × 1080 بكسل وبجودة عرض +FHD،، أيضًا يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت.

وتظهر التسريبات أن هاتف Lenovo Legion سيأتي بسرعة أعلى مع اصدار جديد من معالج  من  نوع +Snapdragon 865، وحسبما ورد  في  التسريبات السابقة، أن هاتف لينوفو سيأتي بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5، مع سعة تخزين في UFS 3.1 وهي أعلى مواصفات في الهواتف المخصصة للألعاب.

وسيضم هاتف Lenovo Legion، كاميرا خلفية مزدوجة تتوسط الجهة الخلفية من الهاتف، مع واجهة تدعم الوضع الأفقي في التصوير، كما يضم الهاتف كاميا سيلفي منبثقة من الجانب، وتشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف سيأتي بتقنية شحن سريع بقدرة 90  واط، كما يضم محركات للاهتزاز، واثنان من منافذ USB-C.

ومن المقرر أن تعلن شركة لينوفو الصينية، رسميا عن هاتفها الأقوى المخصص للألعاب Lenovo Legion، في 22 يوليو الجاري.
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