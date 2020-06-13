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تكنولوجيا

بتصميم فريد.. لينوفو تؤكد موعد إطلاق أول هاتف للألعاب يدعم شبكة 5G

السبت 13/يونيو/2020 - 11:07 ص
Lenovo Legion
Lenovo Legion
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شيماء عبد المنعم
ظهرت العديد من التسريبات حول هاتف الألعاب الذكيLenovo Legion، المرتقب من لينوفو، واليوم أكدت الشركة أنها ستطلق الهاتف رسميا في شهر يوليو المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكدت شركة لينوفو Lenovo، موعد إطلاق هاتفها الذكي من خلال ملصق تشويقى قامت بنشره في حسابها الرسمي على موقع التواصل الصيني ويبو Weibo.


ويعد جهاز لينوفو Legion، هو هاتف ذكي مصمم للألعاب يأتي بتصميم فريد عن الأجهزة الأخرى، حيث  يتم حمله بشكل أفقي، لذا استبدلت لينوفو موقع الكاميرا الرئيسية في منتصف الجهة الخلفية للجهاز، ويتميز الهاتف المخصص للألعاب أيضًا بكاميرا أمامية منبثقة بشعار Legion، كما تتضمن إعدادات الكاميرا الخلفية فلاش LED مزدوج يأتي أعلى نجمة شعار Legion.

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيأتي هاتف Legion  بتصميم غير تقليدي، حيث تأتي الكاميرات الرئيسية في منتصف الجهة الخلفية للهاتف والتي تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما تأتي الكاميرا الأمامية في وحدة منبثقة على الجانب بدقة 20 ميجابيكسل.

ويمتلك هاتف Legion،  اثنان من منافذ USB C، على أن يأتي المنفذ الثاني في الإطار الجانبي للهاتف، والذي يدعم شحن الهاتف أثناء اللعب، إلي جانب مكبرين صوتيين استريو، في الجزء السفلي والعلوي من الهاتف، وسيحتوي على غرفة كبيرة بحجم 1.4سم لدعم صوتيات بكفاءة أعلى، كما يتضمن الهاتف أنابيب حرارية مزدوجة.

وسيحتوي هاتف Legion، على وحدة تخزين داخلية UFS 3.0، كما يدعم معايير LPDDR5  لذاكرة الوصول العشوائي، ويدعم معدل تحديث 144 هرتز  في الشاشة، وسرعة لمس في الشاشة تصل إلى 270هرتز، ويأتي الهاتف بنظام التشغيل Android 10، مع واجهة ZUI 12 أو التي ستعرف بـ Legion OS نظرًا لتخصيص الواجهة بشكل كبير للتوافق مع هاتف الألعاب.
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