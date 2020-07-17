جامعة حلوان فى أسبوع..تنظم دورة تدريبية حول نظام الساعات المعتمدة.. تعلن عن منحة للحصول على الماجستير من فيتنام القومية..وتوضح شروط برنامج معلوماتية الرعاية الصحية

الدراسات العليا بجامعة حلوان تعلن شروط القبول في برنامج معلوماتية الرعاية الصحية

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أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البينية بجامعة حلوان عن شروط القبول في برنامج معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الإكلينيكية( دبلوم - ماجستير)، للعاملين والمهتمين بمجال الرعاية الصحية والاكلينيكية والتأمين الصحى والسجلات الطبية، وهو يعد البرنامج البينى الاول فى مصر والشرق الاوسط وشمال افريقيا، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.





وقالت الدكتورة إيمان النشار عميد الكلية إن طرح برنامج معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الإكلينيكية هو أحد الجهود التى تقوم بها إدارة الكلية من أجل السعى إلى تطوير واستحداث برامج بينيه للدراسات العليا وتوفير مقررات تعليميه جديدة على نحو يتناسب مع المتغيرات العلمية والأكاديمية، بما يساهم فى تطوير مخرجات العملية التعليمية وفى اعداد كوادر مميزه من المتخصصين في مجالات الدراسات البينيه بما يخدم سوق العمل، وهى مهمه تنفرد بها كليه الدراسات العليا والبحوث البينيه بجامعه حلوان .





وأوضحت الدكتورة زينب صلاح منسق البرنامج أن الدراسه فى هذا البرنامج تهدف إلى استخدام التطبيقات المختلفة لنظم المعلومات و مبادئ المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المجالات الطبية والرعاية الصحية والسجلات الطبيه . ويدرس باللغة الانجليزية .





ويمنح البرنامج شهادات دبلوم فى معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الاكلينكية ومدة الدراسة سنة دراسية 24 ساعة معتمدة، وماجستير فى معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الاكلينكية ومدة الدراسة سنتين 45 ساعة معتمدة .





جدير بالذكر أن البرنامج يساهم في توفير فرص عمل جديدة فى " المستشفيات - المعامل والمختبرات الصحية - شركات الأدوية- شركات وقطاع التأمين والمؤسسات الصحية الحكومية الوزارت- مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- شركات تكنولوجيا المعلومات الصحية - مراكز البحوث المتخصصة فى المجالات الصحية كالطب وطب الاسنان والصيدلة ".





ويقبل البرنامج حملة بكالوريوس فى التخصصات التالية " الطب - طب الأسنان - التمريض - الصيدلة الطب البيطرى - كليات العلوم الطبية والتطبيقية - كليات العلاج الطبيعى - خريجى كلية الهندسة قسم الهندسة الطبية - كليات العلوم الصحية - خريجى كليات الآداب من قسم المعلومات والمكتبات ودراسات المعلومات والوثائق - التجارة وادارة الاعمال - خريجى أقسام كليات العلوم الاجتماعية".





وعلى الراغبين في التقدم للبرنامج ملئ استمارة على الموقع:

http://hu-pfisr.com/application ويمكن التواصل مع المسؤولين عن البرنامج عبر البريد الإلكتروني: [email protected]







