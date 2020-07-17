AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد موسى: الإرهابية تبث الشائعات لشغل الرأي العام عن جرائم أردوغان بليبيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:31 م
محمد موسى
محمد موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد موسى إن اللجان الإلكترونية الإخوانية الإرهابية تعمل على إشاعة الفوضي بأي شكل من أجل إرباك المشهد الداخلي المصري. 

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، جماعة الإخوان الإرهابية موضوع لها مخطط من المخابرات التركية لتنفيذه بمصر خلال هذه الفترة حتى يتم إرباك الوضع الداخلي المصري لافساح المجال لأردوغان وحلفائه من الإرهابيين لتنفيذ مخططاتهم بخصوص الاستيلاء علي ليبيا ومناوشة الجيش المصري علي حدودنا الغربية. 

وأضاف،" هذا المخطط الخبيث بيتم تنفيذه من خلال تجهيز السطح بواسطة لجانهم الإلكترونية علي مواقع التواصل الإجتماعي من جانب ومن جانب أخر من خلال أبواقهم الإعلامية الكاذبة مثل الخاين معتز مطر والخاين محمد ناصر ونعناعة الشهيرة بـ جو شو".

وتابع:  "وأنا لهم بالمرصاد وزي ما كشفت أسرار كثيرة عنهم قبل كده مستمر وقاعد لهم ومش هسيبهم يخربوا البلد دي بنشر شائعات مغرضة كل يوم ببرامجهم المسمومة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإرهابية بتنفخ في النار.. محمد موسى: مشهد ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة مبهر

فيديوجراف| أيادي الإخوان الخفية .. الاغتيالات والدم

محاولات إفساد الأعياد والاحتفالات.. ماذا تفعل خلايا الإخوان فى ذكرى 30 يونيو؟

الجنايات تودع حيثيات الحكم في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.. المحكمة: المتهمون رصدوا مناطق عسكرية وشرطية لتنفيذ غرضهم الإرهابي.. تلقوا تدريبات عسكرية واتخذوا أسماء حركية

محمد موسى لـ المواطنين: خذوا بياناتكم من المؤسسات الوطنية وليس من السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

في ظهور نادر.. أسرة محمد بركات تخطف الأضواء | شاهد

يحوزان خمورًا وشرائح اتصال| السلطات السعودية تضبط وافدين متورطين فى أعمال مشبوهة

بعد فوز الرئيس السيسي بها.. كل ما تريد معرفته عن جائزة باباكار ندياي

السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

تناول حبة الغلال.. انتحار مدير الجمعية الزراعية بأبيج كفرالزيات لاتهامه بإهدار واختلاس المال العام

مستشفى كهرباء الإسماعيلية يرفع راية النصر على كورونا.. خروج آخر مصاب بالفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج آلام القدم

بـ الكاجوال الأسود.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ توب مكشوف.. صبا مبارك تتألق بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد