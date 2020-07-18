انقطاع الكهرباء يثير غضب أهالي أبو بكر الصديق بالمنيب

استغاث المواطن أبوبكر محمود، مقيم منطقة المنيب شارع ابو بكر الصديق محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع الكهرباء عدة مرات متكررة .





ويقول فى رسالته: من انقطاع الكهرباء عدة مرات متكررة وبصورة يومية منذ أسبوع ما تسبّب فى تعطل الكثير من الأجهزة الكهربائية علمًا بأنهم قاموا بتقديم عدة شكاوى إلى ادارة الكهرباء التابعة إلا أن الرد أنه تم الاصلاح ولكن تعاود المشكلة مرة أخرى.





وناشد القارئ سرعة العمل على حل الشكوى للتواصل: 01027991944





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



