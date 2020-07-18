أحمد سعد: عمرو سعد طلب أغنية لمسلسله وتعاملت معه كأخ أكبر وخوفت يقول لأمي

قال الفنان أحمد سعد، إنه تم توقيع جزاء عليه بالفصل أسبوع فى المعهد بسبب اسكتش.





وأضاف "سعد"، في لقاء خاص مع برنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان،: "أغنية الأسد كنت لا أحبها فى البداية ولكنها حققت نجاح كبير" متابعا: "عمرو سعد رأيه مجرد من المشاعر في أعمالي وأسأله عن كل حاجة وأحيانا اغنية تعجبنى ولكنه يقول عليها غير جيدة، وأسمع كلامه".





وأردف: "عمرو سعد طلب منى أغنية لمسلسله وتعامل معي بمنطق الأخ الأكبر وخوفت يقول لأمى.





وكشف عن إصدار ألبوم جديد له قائلا: "هناك ألبوم جديد شغالين عليه حاليا وقد يصدر بعد شهر ونصف".