فرنك لامبارد يحذر لاعبي تشيلسي من ادعاءات لاعبي مانشستر يونايتد

حذر فرانك لامبارد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لاعبيه، من قدرة نظرائهم في مانشستر يونايتد على الحصول على ركلات جزاء، في مواجهة الفريقين بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.





وحصل لاعبو مانشستر يونايتد على 13 ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة، وواجه لاعبوه اتهامات بادعاء السقوط، كما واجه الفريق اتهامات بالاستفادة من قرارات خاطئة لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".





وعند سؤاله عن الخطر الذي يواجه لاعبيه باحتساب ركلات جزاء لمصلحة مانشستر يونايتد، قال لامبارد في تصريحات نقلتها صحيفة تيليجراف: "يجب أن يكونوا حذرين، لأنه عندما يتقدم لاعبون بمثل هذا المستوى من المهارة والسرعة التي يمتلكها مهاجمو مانشستر يونايتد، عليك أن تحرك قدميك فقط ولا تنزلق أمامهم."





وأضاف: "هذا الأمر هو المطلوب بوجه عام، لكن على وجه الخصوص عندما تواجه منافسين بمثل تلك الإمكانيات، لاعب مثل برونو (فيرنانديز) ماهر جدًا في تحركاته."





وألمح لامبارد لركلة الجزاء التي حصل عليها برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، خلال مواجهة فريقه أمام أستون فيلا، والتي أثارت جدلًا كبيرًا بعدما أثبتت الإعادات التليفزيونية عدم صحتها رغم مراجعتها من قبل "VAR" مرات عديدة.





وقال المدرب الإنجليزي: "رأينا ذلك أمام أستون فيلا، في حالة بدت وأنها ركلة جزاء رغم أنها لم تكن كذلك، على اللاعبين ألا يعطوا الفرصة لذلك، من الممكن أن نتحدث عن قرارات الـ VAR ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة، لكن عندما تندفع بقدميك بتلك الطريقة، فأنت تضع نفسك عرضة للمخالفة، سواءً تواجد VAR أو لم يتواجد."





ويستضيف ستاد "ويمبلي" مواجهة مانشستر يونايتد مع تشيلسي، في السابعة مساء غد الأحد، بينما يحتضن اليوم المواجهة الأولى في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بين أرسنال ومانشستر سيتي، في التاسعة إلا ربع مساءً.